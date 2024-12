O terminal vip do BTG Pactual no aeroporto de Guarulhos

No coração da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, o heliponto do prédio FL Tower estava pronto para receber um grupo de passageiros que seria levado, de helicóptero, ao novo Terminal BTG Pactual, localizado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. De lá, a aeronave operada pela empresa de mobilidade urbana Revo precisou de apenas oito minutos para chegar ao destino — mas a experiência luxuosa estava longe de acabar.

O voo faz parte do pacote de serviços oferecido pelo banco BTG Pactual para seus clientes que buscam atendimento personalizado no processo de embarque e desembarque do aeroporto. Com lounge desenhado em ripados de madeira — uma marca estética do BTG — e uma arquitetura que remete ao pouso de um avião, o cliente tem à disposição tratamento vip completo, desde a oferta de serviços de alta gastronomia até drinques desenvolvidos exclusivamente para atender quem tem acesso ao local.

O terminal oferece salas de reunião e suítes, além do serviço de concierge, que consiste de profissionais dedicados a acompanhar o cliente em todo o caminho, seja no embarque, no desembarque ou nas conexões. “O passageiro será bem cuidado de ponta a ponta”, diz Fabio Camargo, presidente do Terminal BTG Pactual. “Queremos que essa seja a referência de viagem a partir de agora.”

A contratação do transporte de helicóptero é opcional. Pelo “combo” de uso da aeronave com saída da Faria Lima e serviços do Terminal, o cliente paga 950 dólares. Sem utilização da aeronave, o preço sai por 590 dólares para voos internacionais. Há serviço de valet para os clientes que chegarem ao local de carro, e o transfer também está disponível em caso de uso dos estacionamentos do aeroporto.

O Terminal BTG Pactual é o primeiro do tipo na América Latina. Com 2 400 metros quadrados, o espaço oferece serviços próprios de check-in, raio X, imigração e alfândega. Há também transporte particular até a aeronave. A princípio, o Terminal atenderá apenas embarques internacionais de algumas companhias aéreas. Em 2025, a experiência valerá para embarques, desembarques e conexões para todas as empresas.

Quem opera o Terminal é a Aero Empreendimentos, de propriedade do Fundo de Investimento em Participações, gerido pelo BTG Pactual. A concessão foi cedida por quarenta anos. Para utilizar os serviços do Terminal, os interessados devem fazer uma reserva no site do Terminal BTG Pactual com ao menos 72 horas de antecedência. O empreendimento é mais um passo do banco para obter a fidelidade de um público-alvo com o qual já está bem familiarizado na oferta de produtos financeiros. “Queremos que isso seja um cartão de boas-vindas de São Paulo para o estrangeiro que vem fazer negócios por aqui”, afirma Camargo. A operação terá início em dezembro — e, ao que tudo indica, uma camada seleta de endinheirados deverá encontrar um novo espaço para desfrutar de tudo o que há de melhor.

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8