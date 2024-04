O que é pneumonite, causa da morte de Abilio Diniz

Quando bactérias, vírus ou fungos atacam os pulmões, provocando inflamação e acúmulo de fluidos, instala-se um quadro de pneumonia. A pneumonite também é resultado de inflamação, mas por causas diferentes: substâncias inanimadas que provocam irritação. Foi esse o caso do empresário Abilio Diniz, que morreu em fevereiro, vítima de uma pneumonite que desencadeou um quadro de insuficiência respiratória.

A pneumonite pode ser provocada por exposição a produtos químicos, contato com penas de aves ou reação a medicamentos. “A inalação de mofo é uma das causas mais frequentes, mas até mesmo a inalação de suco gástrico pode desencadear um quadro de inflamação”, diz Clystenes Soares, professor de pneumologia da Universidade Federal de São Paulo. Feito o diagnóstico, o maior desafio é identificar a causa da pneumonite para tratar o quadro com a agilidade necessária. O uso de corticosteroides pode ser indicado, mas também pode ser necessário que o paciente se afaste do ambiente que causou a doença.

Publicado em VEJA, abril de 2024, edição VEJA Negócios nº 1