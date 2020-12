O governo anunciou que vai privatizar 8 estatais no ano que vem.

Guedes afirmou algumas vezes que privatizaria 4 estatais este ano. Faltam 3 semanas para o ano útil acabar, de modo que é certo que o total de privatizações em 2020 será exatamente zero.

Como as tais 8 empresas não estão prontas para ser privatizadas, o presidente Bolsonaro nunca mostrou interesse em privatizar nada, o Centrão (por definição, contrário a privatizações) está mais poderoso do que nunca, e o governo anunciou as privatizações para o finzinho do ano, pode-se projetar com alguma segurança que o total de privatizações em 2021 será novamente zero.

Em 2020, Guedes não privatizou 4 estatais. Em 2021, não vai privatizar 8. Em 2022, tudo indica que não vai privatizar 16.

Dilma dobrava a meta sem estipular, Guedes dobra a meta sem cumprir. Cada um na sua, mas com alguma coisa em comum.