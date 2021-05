Vendas sobem 46,5% no Dia das Mães, segundo a Cielo

O faturamento do comércio cresceu 46,5% no Dia das Mães em comparação com a mesma data em 2020, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado.

As vendas presenciais subiram 48,9%, enquanto o e-commerce experimentou alta de 24,2%.

O setor de maior destaque foi Vestuário, com incrível crescimento de 202%.

A região do país com melhor desempenho foi a Nordeste: o aumento das vendas chegou a 74%.

De acordo com o Head de Inteligência da Cielo, Pedro Lippi, a comparação é vantajosa para 2021 porque boa parte do comércio estava de portas fechadas no ano passado.