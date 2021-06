Vendas no varejo crescem 21% em maio, segundo Cielo

O faturamento do comércio aumentou 21%, descontada a inflação, em maio ante igual mês do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado. O setor que mais se destacou na comparação ano contra ano foi bares e restaurantes: 83,9%.

Segundo o head de Inteligência da companhia, Pedro Lippi, a forte alta está relacionada ao fato de que em maio de 2020 havia milhares de estabelecimentos de portas fechadas por causa do avanço da pandemia da Covid-19.