Vendas no varejo caem 13,9% em 2020, mostram dados da Cielo

Fortemente afetadas pela pandemia da Covid-19, as vendas no varejo recuaram 13,9% em 2020 em comparação com 2019, segundo dados da Cielo.

O setor mais prejudicado foi o de serviços, com retração de 31,6%. O setor de bens duráveis registrou queda de 15%, enquanto bens não duráveis caiu 3,6%.

A queda mais acentuada foi verificada na região Sudeste (-16%). Em seguida aparecem: Nordeste (-13,5%), Sul (-10,5%), Centro-Oeste (-9,4%) e Norte (-5,1%).