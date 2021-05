Unimed compra hospital e avança no interior de São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Unimed Ribeirão Preto saiu vencedora na disputa pela compra do Hospital São Paulo, na cidade do interior paulista, e fechou a aquisição da unidade nesta semana. Uma fonte do setor diz que a operação já foi aprovada pelo Conselho de Administração e pela Assembleia da Unimed.

Apesar do assédio e de propostas de grupos verticalizados e hospitalares, os sócios do Hospital São Paulo optaram por fechar o negócio com a Unimed.

Para interlocutores da operação, o acordo foi um duro golpe para a Hapvida (dona da São Francisco) e para a Hospital Care (dona do São Lucas), que concorrem diretamente com a Unimed na região.