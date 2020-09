STF pode frear ‘Uber do Ônibus’ no setor de transporte rodoviário

O STF deve julgar no dia 21 de outubro a ação direta de inconstitucionalidade 5.549 movida pela PGR contra uma lei de 2014 que mudou o regime de outorga no serviço de transporte coletivo rodoviário interestadual e internacional no país.

A matéria, que interessa ao tradicional setor de empresas de ônibus, mira a possibilidade de entrada de atores no setor sem a antiga exigência de licitação para obtenção de autorização da ANTT.

Nesse ponto, o texto atinge em cheio empresas de aplicativo que entraram no setor nos últimos anos com preços competitivos em rotas concorridas do segmento. Atualmente, aplicativos como o Buser — que recebeu aporte milionário no ano passado e passou a investir pesado no ramo — chegam a oferecer as mesmas rotas que as ofertadas nas rodoviários por valores mais competitivos.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Fato semelhante ocorreu com o ingresso das empresas de transporte individual de passageiros, como Uber, 99 e Cabify. Depois de cair no gosto dos consumidores pelos preços mais atraentes, o setor viveu uma longa batalha jurídica com os taxistas até se consolidar como opção.