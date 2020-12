Startups levantam 130 milhões de reais com programa de aceleração

O Programa de Aceleração Visa dura em média cinco meses, mas o trabalho das startups selecionadas não para por aí. Após o período, muitas delas mantêm conexões com investidores para fomentar novos negócios na indústria. No balanço do programa, as startups já levantaram mais de 130 milhões de reais em investimento.

Com o encerramento da edição deste ano, o programa alcançou a marca de 69 startups aceleradas, sendo que 53% dos negócios foram com parceiros da Visa, 44% com a própria Visa e 3% entre as próprias startups.

Uma das conexões recentes foi com a Bossa Nova Investimentos, que realizou um investimento de 3 milhões de reais na Transfeera, plataforma para liquidação financeira que participou da edição 2019 do programa.