Serviço que conecta entregadores a varejistas cresce na pandemia

A empresa Eu Entrego, que conecta varejistas a entregadores autônomos, atingiu 1,17 milhões de entregas nos primeiros seis meses do ano.

O volume representa aumento de 96% em relação a igual período do ano passado, quando a empresa fez 600.000 entregas.

O crescimento é atribuído ao aumento das compras pela internet em geral por causa da pandemia de Covid-19. Antes, o setor de logística para o varejo na internet era muito concentrado em produtos como eletroeletrônicos. Agora, o perfil está mudando um pouco.

O setor que teve o maior crescimento no volume de entregas no primeiro semestre, segundo a Eu Entrego, foi o dos supermercados, cuja demanda subiu mais de sete vezes em relação a igual período do ano passado. Produtos para pet (alta de 272%) e farmácia (185%) também tiveram bons crescimentos na plataforma.