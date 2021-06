SC libera viagens de ônibus com mais de um destino

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, assinou decreto na última terça que permite que empresas de transporte de passageiros façam viagens no modelo chamado de multitrecho.

eveO decreto permite viagens a partir de uma mesma origem para mais de um destino. A ideia é que os ônibus levem viajantes para destinos intermediários dentro de uma mesma rota.

A prática é relativamente comum, mas não há consenso sobre sua legalidade entre as agências reguladoras de transporte nos estados.

A justificativa do governo para o decreto é que o aumento da quantidade de destinos possibilitaria maior concorrência no setor e mais opções aos viajantes. Além disso, também poderia ajudar na retomada do turismo no estado em tempos pós-pandêmicos.

Uma das beneficiárias do decreto é a Buser, empresa que funciona como uma espécie de “Uber dos ônibus”. A Buser é um aplicativo que junta donas de ônibus com pessoas que querem fazer viagens interestaduais. Em geral, as passagens saem mais baratas do que as cobradas diretamente nas rodoviárias.

Alguns estados ainda não permitem a operação da empresa justamente pela falta de marco legal para sua atuação. O decreto de SC possibilitará, por exemplo, que a empresa amplie o escopo de serviços oferecidos aos consumidores.