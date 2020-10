Rio Oil & Gas discute retomada do setor e desafios do pré-sal

Atualizado em 20 out 2020, 14h46 - Publicado em 20 out 2020, 15h32

O primeiro grande evento de óleo e gás deste ano no Rio de Janeiro terá a participação de CEOs das principais empresas do Brasil e do mundo, como Roberto Castelo Branco, Anders Opedal, Patrick Pouyanné, Ricardo Mussa, Rafael Grisolia e Marcelo Araújo – presidentes da Petrobras, Equinor, Total, Raízen, BR e Ipiranga. A edição digital da Rio Oil & Gas 2020 será realizada entre 1º e 3 de dezembro.

Os executivos debaterão sobre os desafios do pré-sal e a recuperação do mercado de petróleo e gás no país. Segundo o Anuário da Firjan, houve aumento de 20% na produção de óleo no primeiro semestre de 2020 no comparativo com o ano anterior. Além disso, há cerca de 4 bilhões de reais em investimentos programados no segmento do abastecimento até 2024.

A pandemia provocou um feito inédito: a Rio Oil & Gas, que sempre foi bienal, vai acontecer nesta edição em anos consecutivos, com formato digital em plataforma exclusiva em 2020 e, em 2021, modelo híbrido, com ações presenciais. As inscrições da Rio Oil & Gas 2020, organizada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), já estão abertas para o público.