Raízen treina motoristas com tecnologia imersiva e inteligência artificial

A Raízen está usando experiências imersivas desenvolvidas pela edtech Sábios para treinar cerca de 500 motoristas terceirizados. A parceria visa melhorar o desempenho dos profissionais, prevenir acidentes de trabalho, contaminações e derrame de combustível durante a descarga.

No game online os motoristas precisam executar funções que já desempenham no dia a dia, como carregar o caminhão, pegar a estrada e entregar o combustível ao cliente com segurança. Com o uso de inteligência artificial, a plataforma consegue mapear os gaps em cultura, comportamento e habilidades. Assim, os gestores da Raízen podem tomar decisões estratégicas a fim de melhorar a performance do negócio.

Demetrius Lima, CEO e cofundador da Sábios, explica que a educação imersiva, com o uso de gamificação associado ao storytelling, ajuda no aumento do engajamento e maior retenção do conhecimento. A Sábios é uma startup catarinense que atua há 12 anos com tecnologias imersivas para ajudar grandes indústrias a aumentarem a performance dos colaboradores.