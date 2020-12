Confinamento leva brasileiro a investir na decoração do lar

O isolamento social imposto pela pandemia levou o brasileiro a ficar mais tempo dentro de casa. As restrições de mobilidade e a preocupação com o conforto doméstico acabaram incentivando novas fornas de gastar o tempo na internet, com o crescimento no comércio de itens de decorações.

É o que aponta um levantamento da plataforma OLX. Na comparação entre março e junho, a busca por almofadas teve aumento de 494%, os vasos tiveram crescimento de 201% e os quadros 187%. Na sequência, lustres (134%), espelhos (129%) e papel de parede (129%).

Quem já passou horas na frente do computador pesquisando uma composição de quadros ou aquele vaso legal sabe como esse tipo de programa se tornou uma espécie de “terapia” na pandemia.