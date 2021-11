Projeto proíbe juros diferentes para clientes com mesmo perfil de crédito

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Tramita na Câmara um projeto de lei que proíbe bancos e financeiras de cobrar taxas de juros diferentes em empréstimos para clientes que tenham o mesmo perfil de crédito ou categoria.

A proposta altera o Código de Defesa do Consumidor e foi apresentada pelo deputado Léo Moraes (Podemos-RO).

O PL agora aguarda parecer do relator, Ivan Valente (PSOL-SP), na Comissão de Defesa do Consumidor. A matéria ainda terá que passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania, em caráter conclusivo — ou seja, não precisa passar pelo plenário.

Segundo o autor do projeto, a medida visa evitar que as instituições financeiras criem “subcategorias” de clientes com o mesmo perfil, utilizando critérios muitas vezes subjetivos.

“Pessoas que já pagam para estar nessas categorias não podem ser excluídos dos benefícios que são ofertados para alguns clientes. Vale ressaltar que a publicidade institucional muitas vezes informa que são possíveis para todos os clientes naquela mesma condição alcançar esses produtos”, afirma Moraes.