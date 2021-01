Planalto atende a pedido da CNI e prorroga contrato com a ABGF

Em 2 de dezembro passado, o presidente da CNI, Robson Andrade, enviou carta a diferentes autoridades do governo, em nome da indústria e com o apoio de diversas associações setoriais, solicitando a imediata renovação do contrato de prestação de serviços da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias com o Ministério da Economia, de forma a evitar prejuízos ao financiamento à exportação.

No último dia 30, a Casa Civil da Presidência respondeu ao presidente da CNI informando que o governo prorrogou o contrato de prestação de serviços da ABGF com o Ministério da Economia até o dia 30 de junho de 2021, acatando assim o pleito da CNI e das associações setoriais.

Com essa decisão, explicou o Planalto, evitou-se “algum tipo de descontinuidade e do Seguro do Crédito à Exportação, enquanto não se conclui a estruturação do novo sistema de apoio oficial à exportação concedido pela União”.