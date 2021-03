Pesquisa mostra impacto do varejo online na vida do brasileiro

Uma pesquisa da KPMG aponta que os brasileiros estão comprando mais online. E bem mais: por conta da pandemia, o salto foi de 81% na comparação entre 2020 e 2019. O indicador faz parte da terceira edição da pesquisa “Me, my life, my wallet” (Eu, minha vida, minha carteira), conduzida pela consultoria com mais de 18.000 consumidores de 16 países, inclusive o Brasil.

O estudo revelou que mais da metade (58%) dos entrevistados estão usando tecnologias diferentes das que estavam acostumados. Além disso, as visitas às lojas de varejo tradicionais caíram 70%, com 56% das pessoas usando mais e-commerce de varejistas tradicionais para compras e 53% acessando plataformas digitais e marketplaces.

Os brasileiros também estão mais confiantes na eficiência e credibilidade do comércio online. No varejo não alimentar, 57% dos entrevistados continuarão sendo consumidores digitais após a diminuição das restrições, com 39% considerando que as compras online são mais rápidas e oferecem mais variedade. Outro dado é que a segurança digital é tão fundamental que o número de pessoas que se recusam a fornecer dados pessoais aumentou. Estas pessoas representavam 9% dos entrevistados antes da pandemia, aumentando posteriormente para 13%.

“A pandemia mudou para sempre os comportamentos dos consumidores. Eles estão mais seletivos em suas decisões. Os critérios deles são mais complexos e, antes de comprarem produtos e serviços, analisam marca, propósito, reputação, segurança, conveniência, integridade e confiabilidade”, afirma Augusto Puliti, da KPMG.