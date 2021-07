Pedidos de recuperação judicial têm menor índice desde 2014, diz Serasa

Os pedidos de recuperação judicial no Brasil atingiram em 2021 o menor patamar em sete anos, aponta a Serasa Experian.

Levantamento mostra que foram 454 solicitações nos seis primeiros meses deste ano, menor número acumulado desde 2014, quando foram registrados 414 pedidos.

Os dados do primeiro semestre também mostram uma queda de 24,5% em relação aos pedidos feitos no mesmo período de 2020.

A análise por porte mostra destaque para as micro e pequenas empresas, que são responsáveis por 68% das requisições feitas em 2021, com 312 pedidos de recuperação judicial. Na sequência, estão as médias, com 97 casos, e as grandes, com 45.