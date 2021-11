Pacheco discute alta do preço dos combustíveis em reunião na Petrobras

Rodrigo Pacheco esteve nesta quarta-feira pela manhã na sede da Petrobras para um encontro com o presidente da estatal, general Joaquim Silva e Luna. A conversa, segundo a assessoria do parlamentar, foi sobre as “ações no sentido de a empresa participar, de forma efetiva, dos esforços na busca pela redução dos preços dos combustíveis praticados no país, na detecção dos entraves que oneram o setor e na adoção de uma política de preço que leve em conta o viés social da Petrobras”.

Desde o governo de Michel Temer que a Petrobras passou a adotar uma política de preços que considera o valor do câmbio e variações do barril de petróleo no mercado internacional. Quase quatro anos depois dessa mudança, o combustível registrou aumentos acumulados muito acima da inflação.

Como a justificativa para a abordagem mais recente sempre foi posta como uma contraposição à ingerência na estatal que vigorou nos governo do PT, durante muito tempo a crítica ao novo modelo ficou circunscrita à oposição.

Com a inflação descontrolada, o avanço da fome no país, a dificuldade do brasileiro em arcar com o preço exorbitante do gás do botijão de gás e a proximidade do ano eleitoral fizeram os congressistas se mexerem. O presidente do Congresso, que já disse que a culpa do combustível alto não é dos impostos cobrados pelos estados, prometeu ir à “raiz do problema” na reunião com a diretoria da companhia estatal. Resta saber o quanto a Petrobras e seus acionistas estariam dispostos a ceder em nome do “viés social” da empresa ao qual o presidente do Senado se refere.