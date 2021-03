Os segredos de Luiza Trajano para a independência financeira

No Dia Internacional da Mulher, um time de peso vai discutir como a mentalidade empreendedora pode levar as mulheres à independência e liberdade financeira. O debate contará com Luiza Trajano, Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora), Nath Arcuri, Karine Oliveira (Wakanda) e Mércia Britto (Cinema Nosso). A iniciativa é do hub de inovação “Ela Vence”, fundado pela investidora Camila Farina há dois anos com a proposta de fomentar o empreendedorismo feminino oferecendo capacitação e conexão com investidoras.