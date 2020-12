O segmento onde a BRF mais cresceu em vendas

As vendas da BRF cresceram 67% na categoria sobremesas se comparado com o quarto trimestre do ano passado. A empresa se mantém otimista com a sazonalidade das festividades de final de ano e expande crescimento nos canais B2B e B2C, como as plataformas de autosserviço e mercado de varejo.

Parte do aumento é explicado por três lançamentos da linha de sobremesas Miss Daisy, com tortas de creme de avelã, goiabada com cream cheese e mousse de doce de leite com castanha caramelizada. “Conveniência, qualidade, sabor e praticidade são os atributos que estamos reforçando em nossos produtos para melhor atender os consumidores em suas diferentes necessidades”, avalia Sidney Manzaro, da BRF.