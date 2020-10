Na contramão do mercado, Eldorado decide não gravar reuniões do CA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 16 out 2020, 20h17 - Publicado em 18 out 2020, 08h12

Na contramão do mercado, o Conselho de Administração da Eldorado Brasil Celulose decidiu não gravar em vídeo as reuniões do colegiado.

A informação constou em ata de uma reunião recente do colegiado: “O conselheiro Raul Rosenthal destacou que, em uma ocasião anterior, se teria deliberado a gravação das reuniões, perguntando sobre a implementação dessa medida. O presidente da mesa esclareceu que, em outras ocasiões, a maioria dos conselheiros manifestaram seu desacordo para com essa medida, motivo pelo qual ela não foi adotada”.