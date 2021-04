Andares vazios de hotéis ganham outro uso na pandemia

A pandemia da Covid-19 continua fazendo estrago no setor de turismo no Brasil, deixando hotéis esvaziados. Em expansão no Brasil e em outros países da América Latina, a multinacional de autoarmazenamento M3storage avalia instalar containers com seus boxes em redes hoteleiras, que para diminuir prejuízos têm disponibilizado andares inteiros desocupados pela crise.

A empresa opera no país com 20 unidades e quer aproveitar os espaços ociosos em hotéis para abrir mais 50 entre São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Curitiba. A motivação da iniciativa da M3storage, que opera inteiramente por meios digitais, é o aumento vertiginoso do comércio eletrônico.