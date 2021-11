Volta ao escritório aumenta a importância dos deslocamentos, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o avanço da vacinação e o aparente retorno a alguma normalidade diante da redução dos casos de Covid-19 no país, o brasileiro se prepara para a volta aos escritórios ou, ao menos, a adoção de um modelo híbrido ou semipresencial de trabalho.

Nesta nova fase, funcionários e gestores de empresas estão mais preocupados do que antes com as condições em que se darão os deslocamentos de casa para o serviço. Essa é uma das conclusões de uma pesquisa realizada em setembro pela startup Fretadão, empresa digital de fretamento de ônibus e micro-ônibus particulares.

Segundo o levantamento, a maioria dos ouvidos diz que a mobilidade tem forte impacto na sua saúde, seja ela física (para 80%) ou psicológica (para 79%). Dos entrevistados, 77% disseram que o deslocamento tem impacto na produtividade no trabalho.

Mais de 30% dos entrevistados que não ocupam cargo de gestor– ou seja, o chão de fábrica– relataram a lotação dos transportes públicos como um item preocupante nesta nova fase de retomada. Com a pandemia, 82% disseram que passaram a valorizar mais a relação entre bem-estar e a rotina de trabalho.

A pesquisa ouviu 1.000 profissionais, dos quais 503 gestores e 497 empregados sem cargo de gerência. A coleta ocorreu entre 8 de agosto e 8 de setembro, nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo (capital, região metropolitana, interior e litoral).