Mercado Livre cresce 130% na Black Friday

A Black Friday do Mercado Livre, que teve início ao meio-dia de ontem, já supera em 130% a de 2019 em volume de vendas, até o momento. A plataforma de e-commerce descola da média do mercado, que cresce 26%, segundo dados da Ebit | Nielsen.

As categorias com maior número de produtos vendidos até agora são as de eletrônicos, casa e decoração e moda. Alguns dos termos mais procurados foram: notebook, celular, ventilador, geladeira, Iphone 11 e PS4.