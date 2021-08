Latam planeja contratar 2 mil funcionários e expandir rotas domésticas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

De olho na retomada do setor, a Latam definiu recentemente um plano para contratar 2.000 funcionários até o fim do ano, entre agentes de aeroporto, pilotos, comissários e profissionais para o centro de manutenção de aeronaves em São Carlos (SP).

A companhia, que já conseguiu recuperar 77% da sua oferta doméstica de voos, espera terminar 2021 voando para mais destinos no Brasil do que antes da pandemia.

Enquanto o cenário de voos internacionais segue incerto, o foco da empresa mudou para destinos locais, em especial no Nordeste, com a abertura de novos voos para Jericoacoara e Juazeiro do Norte (CE), Vitória da Conquista (BA) e Petrolina (PE).