Itaú vê aumento de 285% nos pagamentos por aproximação

Um estudo da Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco, apontou o aumento de 285% nas transações realizadas por meio da tecnologia de aproximação (Aproxime e Pague, ou NFC, sigla do inglês Near Field Communication). Os dados foram apurados a partir das operações realizadas durante o mês de novembro de 2020, comparadas às do mesmo período do ano anterior.

A pesquisa indica ainda que desde maio de 2020 as transações via NFC têm registrado crescimento médio de 20% ao mês. Dentre os fatores que impulsionaram o aumento nas operações sem contato, a pandemia teve papel chave: o pagamento por aproximação foi priorizado em detrimento do contato com as maquininhas.