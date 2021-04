Intenção de consumo volta a cair e tem o pior abril da série, diz CNC

A intenção de consumo das famílias brasileiras voltou a cair em abril deste ano. Apurado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o indicador de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) alcançou o menor patamar da série histórica para o mês: 70,7 pontos, o menor nível desde novembro de 2020, quando atingiu 69,8 pontos.

O dado, que havia apresentado recuperação pontual no mês anterior, é resultado do agravamento da pandemia, refletindo ainda as medidas mais restritivas de circulação e fechamento de comércios. Para a CNC, a oscilação mostra incertezas da população, mas a confiança pode reagir com a imunização em massa.