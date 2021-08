Grife internacional faz aposta milionária em expansão no Brasil

Tradicional marca de bonés das três principais ligas esportivas dos Estados Unidos — MLB, NBA e NFL –, a New Era vai investir 4 milhões de reais para expandir suas franquias no Brasil.

A grife internacional espera finalizar 2021 com o melhor desempenho desde que colocou os pés no Brasil em 2008, ultrapassando mais de 1 milhão de bonés vendidos no ano. A marca já fechou os seis primeiros meses de 2021 acima do resultado de todos os anos anteriores, no mesmo período.

A estratégia de marketing focada em licenciamentos, collabs e parcerias com outras marcas tem feito a diferença no Brasil. Atualmente, 70% do faturamento das vendas no país vem desse formato, com destaque para a franquia New York Yankees, a mais demandada pelos consumidores – os famosos bonés NY.