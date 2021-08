Governo se preocupa com destino da reforma tributária no Senado

A equipe de Paulo Guedes está animada com a evolução da reforma na Câmara. No Senado, porém, considera o jogo perdido.

Fernando Bezerra é muito cobrado, mas sobra também para Rodrigo Pacheco, chamado no Planalto de “lobista da OAB”. O motivo: a pressão do senador para aliviar as bancas na reforma tributária.

A articulação de Ciro Nogueira até agora não conseguiu retirar as pedras do caminho na discussão da reforma entre os senadores.