Exames drive-thru impulsionam lucro de grupo laboratorial

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após o esperado impacto da pandemia no setor de saúde, o grupo Alliar, terceira maior rede de laboratórios do país, registrou lucro líquido de 3,3 milhões de reais no último mês de setembro.

Um dos segmentos que impulsionou este resultado foi o de canais remotos — serviços como atendimento domiciliar e exames feitos no sistema drive-thru, que já são responsáveis por 7,5% da receita consolidada da empresa no terceiro trimestre deste ano.