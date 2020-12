Curso de cerveja da Ambev esgota vagas em menos de 24h

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As vagas dos cursos da Academia da Cerveja, lançada nesta semana pela Ambev, foram preenchidas em menos de 24h. O projeto surgiu em parceria com outras escolas nacionais e internacionais e tem sua grade de cursos dividida entre os níveis básico, intermediário e avançado. As aulas são virtuais e gratuitas.

Além do projeto online, em abril de 2021 está prevista a inauguração da sede física da Academia da Cerveja, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Lá, os consumidores poderão conhecer de perto uma nanocervejaria.