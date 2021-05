Centro de eventos ao lado do Anhembi terá investimento de R$ 800 milhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Pavilhão de Exposições do Anhembi, na zona norte de São Paulo, deverá ganhar em breve um vizinho de peso.

Um novo centro de eventos, com área de 100 mil m² e investimento de 800 milhões de reais, começará a ser construído daqui a pouco mais de um mês, com previsão de entrega para julho de 2023.

Chamado de Pavilhão Boutique, o empreendimento administrado pela RRG Eventos tem a proposta de sediar feiras, congressos, casamentos e festas de grande porte.

Com o espaço pronto, a expectativa é realizar mais de 700 eventos por ano, gerando cerca de 10 mil empregos indiretos, além de fomentar o comércio, os hotéis e demais serviços na cidade.

A estrutura estará localizada junto ao Hotel Holiday Inn, integrando o já existente Condomínio Caio de Alcântara Machado.

O projeto, liderado pela empresária Roberta Dias Guagliardi, deverá abrigar um prédio de três andares, sendo o térreo com 21 salas, o segundo andar com uma área de exposição para abrigar feiras de médio e pequeno porte, e o terceiro andar com quatro salões para eventos sciais.

A cobertura contará, ainda, com uma área de 6.500 m² para eventos gastronômicos. O pavilhão terá captação e reuso das águas fluviais e tem um programa de reciclagem de lixo consciente.

No entorno do empreendimento, serão plantadas mais de 500 árvores para a construção de uma floresta de bolso, projeto do botânico Ricardo Cardim.