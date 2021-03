Caixa Seguridade registra lucro de R$ 1,8 bi em 2020

A Caixa Seguridade anunciou nesta segunda o balanço anual da companhia em 2020. O lucro líquido recorrente anual foi de R$ 1,8 bilhão, crescimento de 5,2% em comparação com 2019.

No quarto trimestre, o faturamento alcançou R$ 12,6 bilhões, aumento de 33,2% frente ao mesmo período de 2019, superando o resultado do terceiro trimestre e registrando novo recorde.

De acordo com informe da companhia, a empresa obteve R$ 39,1 bilhões de faturamento no ano de 2020 e 13,5% de market share, mantendo sua posição como o terceiro maior grupo segurador do país e alcançando a liderança na emissão de prêmios dos seguros residencial e prestamista.