Anatel define hoje detalhes do edital do 5G

Fevereiro começa com agenda cheia. Além das eleições dos novos presidentes da Câmara e do Senado e de uma possível greve de caminhoneiros que ameaça parar o país – tudo isso no meio de uma pandemia, não vamos esquecer – hoje a Anatel vai apreciar o edital do leilão do 5G.

A partir das 10h, na 13ª reunião extraordinária, feita por videoconferência, o conselho diretor da agência vai votar a proposta do edital de licitação das frequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, o chamado “leilão de 5G”.

O debate em torno da minuta do edital é o único item da pauta da Agência Nacional de Telecomunicações. A expectativa é de que não sejam colocadas restrições a fornecedores de países específicos, como é o caso da chinesa Huawei – criticada pela ala ideológica do governo por supostamente compartilhar dados sigilosos com o governo de Xi Jinping. Espera-se que o edital seja lançado ainda neste semestre.