A queda no financiamentos de veículos e motos novas em SP

O estado de São Paulo registrou queda em quase todas as modalidades de financiamentos de veículos no primeiro trimestre de 2021, de acordo com dados da B3.

Os carros vendidos a crédito somaram 399.242 unidades, queda de 6,2% em comparação ao ano passado. A maior diferença ficou por conta do financiamento de motos novas, com redução de 26,6%, seguida de carros novos, cujas vendas parceladas caíram 23,7% na comparação com os três primeiros meses de 2020.