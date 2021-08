A nova temporada de leilões de Tarcísio de Freitas

O Ministério da Infraestrutura de Tarcísio de Freitas deve anunciar em breve uma temporada de agendas positivas para o programa de concessões neste final de 2021.

Serão cinco semanas de martelo batendo na bolsa, a começar pelo leilão da Via Dutra (BR-116/RJ/SP) com a Rio-Santos (BR-101/RJ/SP), marcado para o dia 29 de outubro, o maior leilão rodoviário da história do Brasil com 14,5 bilhões de reais em obras.

A intenção é aproveitar os grandes leilões em sequência para criar um clima de confiança e ânimo do mercado, abalado pela turbulência do momento político atual, diz a equipe de Freitas.

Serão 11 ativos no total, incluindo duas rodovias e nove terminais portuários espalhados pelo litoral do Brasil. Batizada de “SuperInfra Brasil: temporada de grandes leilões”, a maratona também inclui um roadshow internacional pela Europa e pelo Oriente Médio.