Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Quem acompanha a rotina no Banco Central diz que as reuniões de banqueiros com o órgão viraram um sessão de terapia.

Motivo: a concorrência de fintechs e cooperativas de crédito tem tirado o sono dos grandes bancos.

A turma reclama que o BC não aperta as startups.