Wizard: de foragido da CPI a bruxo do Harry Potter no telão da Nasdaq

O empresário Carlos Wizard, que ficou conhecido de todo o Brasil por ficar em silêncio na CPI da Covid, se vestiu de bruxo a la Harry Potter para lançar seu novo empreendimento. Junto com o empresário Ricardo Bellino, ele montou a Wizarbell, que eles chamam de “a escola da vida”. Nesta sexta-feira, 30, eles lançam na Nasdaq o “MBA da Vida Real”, em que todo dia um empresário deve contar sua história de sucesso ou fracasso, e será feito em parceria com a edtech 4U. O telão da Nasdaq vai estampar a foto montagem em que Wizard aparece vestido de bruxo fazendo propaganda do curso da Wizarbell.

Wizard é investigado na CPI por supostamente ter feito parte de um ministério paralelo da saúde que defendia tratamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Ele ganhou o apelido de foragido da CPI depois de ter deixado de comparecer ao depoimento, o que lhe rendeu um mandado de condução coercitiva e a apreensão de seu passaporte.