WhatsApp dá o último passo para se tornar um sistema de pagamentos

O botão de compras do WhatsApp vai ao ar nesta terça-feira, 10. Para especialistas, será o último passo para a revolução das redes sociais como sistemas de pagamento, algo muito esperado desde o anúncio do WhatsApp Pay no país, em junho. Segundo o aplicativo, mais de 175 milhões de pessoas trocam mensagens com perfis comerciais pela rede ao dia, e mais de 40 milhões de pessoas acessam um catálogo de negócios todos os meses, sendo mais de 13 milhões só no Brasil. Mas, calma, ainda será possível transacionar por meio da plataforma. O que fica disponível, num primeiro momento, é a utilização do canal de compra, que se parece com uma fachada de loja, para acessar o catálogo dos produtos ofertados por aquele contato comercial. O botão de compra substitui o de chamada de voz com perfis comerciais. A rede social, pertencente ao Facebook, ainda espera autorização do Banco Central para começar a oferecer a etapa do pagamento dentro da plataforma. “A gente esperava que com a implementação do PIX, o Banco Central liberasse o WhatsApp Pay para funcionar, mas ainda não aconteceu. Estamos aguardando”, disse uma fonte ligada à negociação.

