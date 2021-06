VEJA Mercado: Ibovespa bate novo recorde com sinais de investidor externo

VEJA Mercado fechamento, 2 de junho: Foi por pouco, mas a bolsa não conseguiu chegar aos 130 mil pontos. Mesmo assim, bateu seu quarto recorde consecutivo e o índice Ibovespa fechou esta quarta-feira, 2, em alta de 1,04%, a 129.601 pontos. A maior alta do dia foi registrada pela PETR3 (ou Petrobras ON), que subiu 4,96%. O fator mais claro para explicar esse movimento é o aumento de 1,45% na cotação do petróleo tipo Brent, o que favoreceu a empresa.

Todavia, analistas consultados pelo Radar Econômico comentam que quando a ação de tipo ON de uma mesma companhia tem performance superior à preferencial (no caso, a PETR4), este é um sinal de entrada de investidores estrangeiros na bolsa brasileira. “Uma das principais contribuições positivas do dia foi a Petrobras ON em relação à preferencial, o que representa o ingresso investidor externo”, analisa Filipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos.

A alta de ações como Bradesco (3,90%), Banco do Brasil (3,59%) e Itaúsa (3,28%) também revelam o apetite dos investidores estrangeiros. “Costumo dizer que os bancos são a porta de entrada e a porta de saída do capital estrangeiro. Aliados à alta da PETR3, é possível afirmar que o novo recorde do Ibovespa teve participação relevante desses investidores”, argumenta Villegas.

Mais uma vez, a BRF figurou entre as principais altas do dia, hoje de 4,11%. “Especula-se que a Marfrig esteja comprando posição na BRF, e hoje esse fenômeno se repetiu. Foram negociadas 14,8 milhões de ações da companhia, um número bem expressivo para os padrões”, conta Luiz Henrique Wickert, analisa de investimentos da sim;paul.

Do outro lado da mesa, as ações da B3 despencaram 3,90%, após o banco americano J.P. Morgan baixar para neutra a recomendação de compra da ação, sob os rumores de que a troca de comando do Banco XP poderia provocar a abertura de uma nova bolsa no Brasil. Nesse cenário, a B3 ganharia uma nova concorrente no país e, por essa razão, suas ações caíram nesta quarta-feira.