Turco desaparece com US$ 2 bi de criptomoedas de clientes

A plataforma turca de criptomoedas Thodex está offline e ninguém encontra seu CEO. Os investidores estão preocupados e temem terem sido furtados. Segundo a imprensa turca, o prejuízo é certo porque Faruk Fatih Ozer, fundador da Thodex, teria voado para a Albânia levando US $ 2 bilhões em criptomoedas dos investidores. No Brasil, algo bem parecido aconteceu com a Atlas Quantum, que detém cerca de 15 mil bitcoins, algo como 4 bilhões de reais, de mais de 200 mil investidores do mundo todo. Desde 2019, os clientes tentam sacar os investimentos, sem sucesso.

Os investidores mais experientes costumam negociar seus bitcoins por meio de corretoras, mas fazer a própria armazenagem dos criptoativos, justamente para não correr riscos como este. É possível armazenar bitcoins em wallets de computadores ou por meio de uma espécie de pen drive.