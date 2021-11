Transações por Pix crescem 49% no 3º trimestre, diz Itaú

O Pix completou um ano de existência em outubro e vem se consolidando como uma inovação com penetração popular. Com mais de 100 milhões de chaves registradas, a modalidade vem num crescente vistoso.

Apenas o Itaú Unibanco viu as transações por esse meio de pagamento crescerem 49% no terceiro trimestre de 2021 em relação ao trimestre imediatamente anterior. De acordo com dados da instituição, a geração nascida entre os anos 1980 e o final dos 1990 representam 44% dos usuários.

Segundo o Itaú, o uso do Pix está mais centralizado nas regiões mais economicamente desenvolvidas do país. As regiões Sudeste, que concentra a maior utilização do produto com 71%, é seguida pela região Sul, com 10% das operações, e a Nordeste, com 9%.