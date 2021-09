Time escolhe Lula para apresentar Luiza Trajano como mais influente

A revista Time elegeu a empresária Luiza Trajano como uma das mais pessoas influentes do mundo e escolheu para assinar o texto que apresenta a dona do Magazine Luiza ao público o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Em um mundo onde bilionários queimam fortunas em aventuras espaciais e iates, Luiza se dedica a um tipo diferente de odisséia. Ela assumiu o desafio de construir um gigante comercial e ao mesmo tempo construir um Brasil melhor”, diz o ex-presidente no texto, que também ressalta que Luiza teve a coragem de falar de vacina quando Bolsonaro minimizava a pandemia, é grande defensora da igualdade e criou o Mulheres do Brasil para apoiar vítimas de violência doméstica e ainda lançou um programa de trainee para negros. A escolha da Time é no mínimo intrigante já que muitos políticos temem que Luiza seja candidata nas eleições de 2022 e, mais ainda, candidata a vice de Lula.