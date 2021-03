A operadora de telefonia e internet TIM assinou os Princípios de Empoderamento das Mulheres, da ONU Mulheres e do Pacto Global, nesta semana. Além disso, a operadora se prepara para lançar um programa de mentoria voltado para as mulheres, com o objetivo de facilitar o caminho para que se tornem líderes.

+Siga o Radar Econômico no Twitter