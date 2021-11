TIM dispara com oferta multibilionária do fundo KKR

As ações da TIM dispararam na manhã desta segunda-feira, 22, nas bolsa de valores de São Paulo depois que o fundo americano KKR fez uma oferta de 10,8 bilhões de euros para comprar a Telecom Italia, que controla a TIM no Brasil. A própria Telecom Italia está subindo quase 30% na bolsa de Milão. A oferta total, que inclui a dívida da companhia, soma 33 bilhões de euros. Por volta das 11 horas, as ações ordinárias na empresa no Brasil reduziram um pouco os ganhos e as ações subiam 2,3%.