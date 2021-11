Tempo real da Black Friday mostra que vendas estão no zero a zero

Um acompanhamento em tempo real das vendas da Black Friday mostra que o faturamento das lojas de comércio eletrônico até cresceu um pouco em relação ao ano passado, mas as vendas ainda estão no zero a zero. O levantamento é feito pelas empresas Neotrust, Confi, Clearsale, AfterSale e Elo no site Black Friday Hora a Hora. Até às 10 horas da manhã desta sexta-feira, 25, o faturamento do e-commerce chegava a 2,3 bilhões de reais, 4% maior do que no ano anterior, mas o número de pedidos era o mesmo: 3,5 milhões. O ticket médio das compras subiu 4%. Moda e acessórios é, por enquanto, o departamento mais movimentado, mas os dados comparativos mostram que o maior número de vendas acontece mesmo a partir do meio da tarde em diante.