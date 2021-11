Supremo confirma bloqueio de R$ 1 bi do caixa de Renan Filho

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) já formaram maioria para determinar o bloqueio de 50% do valor da outorga que foi pago pela BRK Ambiental ao governo de Alagoas, sob o comando de Renan Calheiros Filho. A quantia é referente ao leilão da concessão dos serviço de água e esgoto para a região metropolitana de Alagoas e os valores bloqueados correspondem a 1 bilhão de reais. No dia 25 de outubro, o PSB ingressou com uma petição pedindo o bloqueio do valor. A discussão gira em torno da redistribuição do valor de 2 bilhões de reais referentes à outorga para que os municípios da região metropolitana, onde serão prestados os serviços de água e esgoto, também sejam contemplados e não apenas o governo do estado. O placar estava 9 a 0 às 19h desta sexta-feira, 26, em favor do bloqueio. O julgamento é pelo plenário virtual e termina à meia-noite. Falta ainda o voto do ministro Gilmar Mendes.