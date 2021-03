Stuhlberger: “90% de certeza de que 2º turno será entre Bolsonaro e Lula”

Um dos gestores de recursos mais badalado e respeitado do país, Luis Stuhlberger já fez sua sentença sobre o cenário político de 2022: “Para mim, existe 90% de certeza de que o segundo turno no ano que vem será disputado entre Bolsonaro e Lula. Está longe, mas já se começa a pôr probabilidade no preço dos ativos, nos juros”. Em entrevista ao Estadão, neste domingo, 28, Stuhlberger disse que por conta da imagem de Bolsonaro na pandemia e a volta de Lula, o cenário de longo prazo chegou muito antes do que se imaginava.

“Se tivéssemos um único candidato do centro, haveria três disputando o primeiro turno, com uma chance de uma alternativa a Lula e Bolsonaro ir para o segundo turno. Mas, na prática, isso não existe”, disse Stuhlberger, garantindo que o empresariado está desesperadamente buscando um candidato do centro, mas que não vê uma alternativa viável. “Nunca, na minha vida, votei em branco, porque sempre acho que existe um mal menor. Dessa vez, se for Bolsonaro contra Lula, vou ter de votar em branco, porque não há mal menor entre os dois. É um recado para o presidente, no sentido de que melhore, porque há muitas pessoas e eleitores que pensam como eu.”