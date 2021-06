Setor de serviços dá sinais de recuperação, segundo índice do Santander

O índice de serviços do departamento econômico do Santander registrou uma forte alta do setor em maio. O IGet Serviços subiu 36,4% em relação a abril, descontados valores sazonais. Em 12 meses, o crescimento foi de 76,2%. A forte alta se dá sobre um fraco desempenho do setor de serviços no ano passado, afetado pela primeira onda da pandemia. As categorias de alimentação e alojamento puxaram o crescimento das vendas. Os dados são obtidos por meio do registro de transações em lojas físicas e digitais com as maquininhas e sistemas da GetNet.